Gala z czerwonym dywanem i konfetti na zakończenie roku szkolnego. W Czarnożyłach wręczono stypendia wójta ZDJĘCIA

Stypendia Wójta Gminy Czarnożyły rozdane

Stypendia wójta gminy Czarnożyły odebrało 49 uczniów, którzy mogą pochwalić się najlepszymi wynikami w nauce i szczególnymi osiągnięciami w wielu dziedzinach, w których reprezentowali swoje placówki. Były to zarówno olimpiady, konkursy, jak i zawody. Idąc wraz z rodzicami po odbiór stypendium z rąk władz gminy, wchodzili na czerwony dywan, co potęgowało wrażenia i dodawało specjalnego blasku uroczystości. I tak właśnie miało być. Monika Boruń, dyrektor SP w Wydrzynie mówi, że uczniowie i ich rodzice mieli czuć się wyjątkowo, bo swoją ciężko pracą zasłużyli na nagrodę. Stypendia w wysokości 500 zł jak mówił wójt Andrzej Modrzejewski mają być dla nich motywacją do dalszych sukcesów i dokonań na wielu płaszczyznach edukacyjnych.

- Drodzy uczniowie dziękuję za to, że tak angażujecie się w naukę i reprezentowanie szkoły na wielu płaszczyznach. Mogę was zapewnić, że zarówno ja, jak i radni, a także pracownicy samorządu będziemy was w tych dążeniach do jak największych sukcesów zawsze wspierać. Serdecznie dziękuję rodzicom. To dzięki waszemu podejściu i wspieraniu dzieci, oni są w stanie osiągać takie wyniki. Chciałbym również bardzo serdecznie podziękować całemu gronu pedagogicznemu na czele z dyrektorami za waszą pracę. Bez niej młodzież nie byłaby w stanie osiągnąć takich efektów. Dziękuję wam za to bardzo serdecznie - mówił wójt Andrzej Modrzejewski.