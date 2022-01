Gala MMA w Wieluniu. Były boss grupy pruszkowskiej ma sprawę karną, ale burmistrz zdania nie zmienia. Umowa najmu hali ma być ujawniona

Kontrowersyjna gala MMA w Wieluniu. Burmistrz idzie w zaparte

Impreza pod nazwą MMA-VIP-4 ma odbyć się 5 marca w hali WOSiR w Wieluniu (obiekt zbudowany i opłacany z pieniędzy publicznych). Wcześniej z organizacji wydarzenia wycofały się m.in. Kielce. Olbrzymie kontrowersje wywołało ogłoszenie honorowym szefem („bossem”) gali sztuk walki człowieka, który w przeszłości pod pseudonimem „Słowik” kierował gangiem pruszkowskim, jedną z najgroźniejszych organizacji przestępczych lat 90. w kraju.

- Nie zmieniłem zdania w sprawie najmu hali. Nie widzę powodu, dla którego miałbym to zdanie zmienić – oświadczył oficjalnie dziś (24 stycznia) burmistrz Wielunia Paweł Okrasa w rozmowie z portalem Wieluń NaszeMiasto.pl.

Wpuszczanie do miasta organizacji szczycącej się współpracą z ex-gangsterem ściągnęło zmasowaną krytykę na burmistrza, ale przede wszystkim wyrządziło Wieluniowi trudne do oszacowania szkody wizerunkowe w całym kraju. I wyrządza nadal. Do burmistrza wystosowano wiele apeli o natychmiastowe zerwanie umowy. Wzywają do tego m.in. radni Wielunia (gorąco zapowiada się najbliższa sesja rady zaplanowana na 27 stycznia).