Gala honorowego krwiodawstwa w Wieluniu. W sali WDK wręczono liczne odznaki i medale. Zobaczcie zdjęcia i wideorelację

Od 65 lat Polski Czerwony Krzyż zajmuje się kompleksową organizacją i promocją honorowego krwiodawstwa. Każdy krwiodawca przyczynia się do ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Co roku w dniach 22-26 listopada obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK. Uroczystość zorganizowana 24 listopada 2023 r. w sali widowiskowej Wieluńskiego Domu Kultury stała się okazją zarówno do uhonorowania krwiodawców i działaczy PCK, jak i przedstawicieli firm i instytucji wspierających dobroczynną działalność pod auspicjami PCK.