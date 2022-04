Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego ma nowy zarząd. W roli prezesa Andrzeja Chowisa zastąpił Tomasz Dawidziak

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego od początku swojego istnienia jest personalnie powiązana z samorządem powiatowym. Odsunięcie PSL od władzy w powiecie przez PiS w 2018 r. doprowadziło w konsekwencji do przetasowań także we władzach fundacji. Ich pięcioletnia kadencja dobiegła końca w marcu br. Andrzej Chowis, który pełnił funkcję prezesa nieprzerwanie od 20 lat, nie został wybrany do nowego zarządu. Szefem fundacji został Tomasz Dawidziak, który zapowiada kontynuację sprawdzonych działań, ale też nowe inicjatywy.

- Są możliwości, żeby pójść dalej i rozwinąć działalność fundacji. Liczę, że już w pierwszym półroczu tego roku efekty naszych starań będą widoczne. Podjęliśmy pierwsze kroki w celu pozyskania środków z programów dedykowanych organizacjom takim, jak nasza. Mamy w planach m.in. zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci. Działania podejmowane dotąd przez fundację były jak najbardziej potrzebne i nie zamierzamy z nich zrezygnować, ewentualnie będziemy je usprawniać – mówi Tomasz Dawidziak.