Franciszek Płatek z Białej pod Wieluniem już w sobotę, 9 kwietnia, wystąpi w BITWACH Programu The Voice Kids

Franciszek Płatek podczas przesłuchań w ciemno przekonał do siebie Cleo i przeszedł do dalszej części zmagań popularnego muzycznego show The Voice Kids Bitwy. O dalszy udział w programie powalczy z dwoma młodymi wokalistkami. Jedno z nich przejdzie do finałowej szóstki, z której trenerka na koniec programu wybierze tylko trójkę młodych wokalistów, którzy przejdą do finałowej dziewiątki.

Warto podkreślić, że Franciszek pomimo młodego wieku już teraz ma mocno napięty grafik. Kilka dni temu zadebiutował w spektaklu „Piotruś Pan”, który wystawiono na deskach Teatru Muzycznego Studio Buffo w Warszawie.

Franciszek Płatek uczy się w Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Białej. Swoją przygodę ze śpiewem rozpoczął w wieku 6. lat, kiedy zaczął uczęszczać na zajęcia wokalne do Zofii Szpikowskiej w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu. Rok później został uczniem Studia Piosenki Metro w Wieluniu, gdzie doskonali swój warsztat wokalno - aktorski również pod okiem Zofii Szpikowskiej.