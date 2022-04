Franciszek Płatek opuścił program The Voice Kids. Wcześniej oczarował jednak publiczność ZDJĘCIA, VIDEO

– Zaczynamy z przytupem. Specjalnie wybrałam tę trójkę, ponieważ jestem pewna, że was totalnie rozkręcą – powiedziała Cleo. I się nie pomyliła. Młodzi wokaliści rozgrzali jury i publiczność do czerwoności. Wszyscy bawili się doskonale, do czasu, kiedy Cleo stanęła przed wyborem wybrania tylko jednego wokalisty, który przejdzie do kolejnego etapu. Niestety nie wybrała Franka, ale wciąż ma szanse na zdobycie tytułu Najsympatyczniejszego Uczestnika. TUTAJ MOŻECIE ODDAĆ NA NIEGO GŁOS

Dlaczego warto na niego zagłosować?

Odpowiedź można znaleźć w opisie, który znajduje się na stronie programu The Voice Kids

Franciszek Płatek Ma 9 lat. To młody pasjonat śpiewu i gier na konsoli. Śpiewa od urodzenia, zarażony tą pasją przez starszą siostrę. To chłopak o dwóch obliczach: na co dzień spokojny, na scenie pokazuje swoje drugie wcielenie - pełnego charyzmy i temperamentu ekstrawertyka. Ze względu na swój sceniczny temperament lubi śpiewać piosenki, w których może pokazać swoją energię. Wolny czas uwielbia spędzać w towarzystwie rówieśników, układając klocki lego lub grając w gry komputerowe. Kocha zwierzęta, marzy o własnym aksolotlu w domowym akwarium, ale na razie muszą zadowolić go rybki, ślimaki, pies i cztery koty - czytamy na stronie programu.