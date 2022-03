Finiszuje budowa ulicy Torowej na pograniczu Wielunia i Dąbrowy. Zobaczcie efekty inwestycji za ponad 2 mln zł ZDJĘCIA

- Teraz jeszcze tylko trzeba zadbać o to, żeby Torowa nie stała się torem wyścigowym. Już przed przebudową nie brakowało takich, którzy pomimo dziur jeździli tu jak wariaci, a co dopiero teraz. Bez progów zwalniających się nie obędzie – mówią mieszkańcy.

Na ten moment mieszkańcy ul. Torowej w Dąbrowie czekali wiele lat. Biegnąca wzdłuż linii kolejowej droga wreszcie doczekała się asfaltowej nawierzchni. To na razie jedna warstwa, ułożenie drugiej powinno być kwestią najbliższych dni, szczególnie że pogoda sprzyja. Nierówna walka mieszkańców z dziurami, błotem i kurzem raz na zawsze odchodzi w zapomnienie.

Sam okres budowy też dał się mieszkańcom we znaki. Urzędnikom ratusza co rusz były zgłaszane interwencje dotyczące nadmiernych niedogodności komunikacyjnych na Torowej, zwłaszcza w okresach zimowych. Inwestycję rozłożono aż na trzy lata – rozpoczęła się latem 2020 r. i planowo ma zakończyć się do 31 marca br. Wprawdzie wykonawca robót deklarował wcześniejsze asfaltowanie drogi, jednak skończyło się na obietnicach.