Finał konkursu "Jestem szczęśliwy - nie biorę" na Dworcu Kulturalnym Wieluń - Dąbrowa

Konkurs "Jestem szczęśliwy - nie biorę" zorganizował Wieluński Dom Kultury przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Komendą Powiatową Policji w Wieluniu. Był on skierowany do uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych. Uczestnicy mieli za zadanie stworzyć ilustracje do kalendarza promującego zdrowy styl życia.

Ilustracje stworzone przez uczniów ukazują zgubne skutki zażywania alkoholu i narkotyków i pokazują pozytywne cechy życia w trzeźwości. Konkurs rozstrzygnięto 6 grudnia, a w poniedziałek 19 grudnia na Dworcu Kulturalnym Wieluń - Dąbrowa odbył się wernisaż prac konkursowych i wręczenie nagród laureatom (ich listę znajdziecie na końcu artykułu).

W wernisażu udział wzięli między innymi Karol Brożyna z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu oraz przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jarosław Rozmarynowski. Uczestników tego wydarzenia powitała Elżbieta Kalińksa, dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury.