Europejski Dzień Seniora w Domu Seniora w Wieluniu

To był piękny, pełen radości dzień. Europejski Dzień Seniora pensjonariusze Domu Seniora w Wieluniu spędzili z młodzieżą ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Gromadzicach. Oprócz pięknych życzeń podopiecznymi ośrodka uczestniczyli wspólnie z seniorami w warsztatach tworzenia bukietów. Motywem przewodnim warsztatu była jesień

Zrobiło się rojno i gwarno a przede wszystkim pracowicie, jakże miły był to czas był to czas ... słów wręcz brak! Dziękujemy za piękny wspólny czas, to na prawdę cudny prezent!- podsumowuje społeczność Domu Seniora w Wieluniu.