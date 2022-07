ERASMUS+ w Szkole Podstawowej w Osjakowie- podsumowanie projektu

Celem nadrzędnym projektu było upowszechnienie idei stosowania zróżnicowanych metod i aktywnego podejścia do nauki j. angielskiego oraz zwiększenie motywacji wśród uczniów do nauki, a co za tym idzie zwiększenie efektywności w procesie uczenia się. Kluczową kwestią była również współpraca międzynarodowa, dzięki której mieliśmy możliwość porównania metod uczenia języków obcych w poszczególnych krajach oraz wypracowanie i przetestowanie wypracowanych technik na różnych grupach narodowych. Ponadto uczniowie biorący udział w projekcie osobiście doświadczyli sytuacji, w której to znajomość języka obcego jest podstawą komunikacji i funkcjonowania w społeczeństwie. Ponadto poprzez udział w projekcie zwiększona została efektywność nauczania języka angielskiego poprzez poprawę zaangażowania uczniów do nauki dzięki upowszechnieniu wśród nauczycieli idei stosowania zróżnicowanych, współczesnych metod aktywizujących. Projekt zakładał również wyrównanie szans młodzieży z terenów wiejskich i zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez stworzenie realnych sytuacji do komunikowania się w j. angielskim. Po długim okresie pandemii Covid19 w roku szkolnym 2021/22 wreszcie udało nam się spotkać i zrealizować projekt do końca .