Egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieluniu. Prawie 130 uczniów mierzy się matematyką ZDJĘCIA

Dobre nastroje panowały w środę 25 maja w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wieluniu przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Uczniowie SP nr 2 po wczorajszym egzaminie w większości byli zadowoleni.

Podobały im się tematy, czy to rozprawki, czy wypracowania, także mam nadzieje, że z dobrym nastawieniem przyszli i dzisiaj - mówi dyrektor SP nr 2 w Wieluniu Małgorzata Jachowicz - Wróblewska - myślę, że większy stres towarzyszył im wczoraj. To był pierwszy dzień egzaminu, jeszcze nie wiedzieli jak to wygląda. Byli co prawda zapoznani z arkuszem wcześniej, niemniej jednak to był pierwszy taki egzamin w ich życiu. Mam nadzieję, że dzisiaj spokojnie poradzą sobie z zadaniami z matematyki.