Dziura na dziurze na ul. Długosza w Wieluniu. Są też utrudnienia związane z budową drogi przecinającej byłą cukrownię ZDJĘCIA

Łatania wymaga niejedna jezdnia w Wieluniu i okolicy, jednak ilość dziur na ul. Jana Długosza to jak spełnienie czarnego snu kierowców. A to jeszcze nie koniec zimy. Warunki atmosferyczne zrobiły swoje, ale nie tylko to jest przyczyną. Choć to arteria gminna o zwykłej konstrukcji, każdego dnia jest rozjeżdżana przez pojazdy ciężarowe. - Proszę robić zdjęcia, bo tu się jeździć nie da! - rzucił przez uchyloną szybę kierowca dostawczego auta, gdy nasz reporter dokumentował opłakany stan drogi.