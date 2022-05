Dziś spotkanie z popularną pisarką w wieluńskiej bibliotece

Spotkanie z pisarką w czytelni książnicy odbędzie się w czwartek 12 maja o godz. 17. Wstęp jest wolny. Wizyta Krystyny Mirek w Wieluniu to jedno z wydarzeń wpisujących się w realizowany przez MiGBP projektu pod nazwą "Mali strażnicy miejskiej książnicy", finansowanego ze środków Fundacji PZU.

Krystyna Mirek to autorka powieści obyczajowych mocno osadzonych w realiach codziennego życia. Jej bohaterkami są kobiety, które nie poddają się mimo trudnych doświadczeń i upadków. Mają w sobie nadzieję, a same książki Krystyny Mirek niosą w ostatecznym rozrachunku pozytywne, budujące przesłanie. Do najbardziej znanych należą z pewnością "Miłość z jasnego nieba”, "Szczęście all inclusive” oraz cykle powieściowe "Jabłoniowy sad", "Saga rodu Cantendorf" oraz "Willa pod Kasztanem".