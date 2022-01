"Dziennikarskie Zero" z Wielunia. "Sprzedał pan honor tego miasta za 2 zł". Jak Krzysztof Stanowski punktował Pawła Okrasę

Kolejne wystąpienia Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy w sprawie gali MMA VIP 4 pogłębiają kryzys wizerunkowy miasta, który trwa od 20 stycznia w związku z planami organizacji w Wieluniu imprezy, której jedną z twarzy został Andrzej Zieliński ps. "Słowik", były gangster, na którym ciągle ciążą prokuratorskie zarzuty.

W środę 26 stycznia do Wielunia przyjechał główny krytyk promowania byłego gangstera jako "bossa" gali, dziennikarz Krzysztof Stanowski, który przeprowadził wywiad z burmistrzem Pawłem Okrasą. Dzień później, o godz. 9 rano na Kanale Sportowym ukazał się najnowszy odcinek programu "Dziennikarskie Zero" Stanowskiego z relacją ze spotkania w Wieluniu. Możecie go obejrzeć tutaj: