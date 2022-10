Dzień Patrona i ślubowanie klas pierwszych w I LO im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu ZDJĘCIA

W poniedziałek 17 października na hali sportowej przy ul. Częstochowskiej odbyły się uroczystości z okazji Dnia Patrona I LO im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu.

Nasze liceum 15 października 1917 roku przyjęło imię człowieka, który wyprzedził swoje czasy - Tadeusza Kościuszki. A było to dokładnie w setną rocznicę jego śmierci - mówił dyrektor I LO Zbigniew Wiśniewski - dzisiaj świętujemy 105. rocznicę patronatu tego wielkiego Polaka. Tak, jak Tadeusz Kościuszko na rynku krakowskim przysięgał Polsce i Polakom, tak za chwilę na sztandar naszej szkoły ślubowanie złożą uczniowie klas pierwszych. Moi drodzy, uczyńcie to z godnością i przekonaniem, że bycie uczniem I LO im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu to wielki zaszczyt i honor.