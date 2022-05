Dzień Matki 2022. Pomysły na prezenty,piękne życzenia, najpiękniejsze piosenki o mamie

Dzień Matki 2022 zbliża się wielkimi krokami. Nie masz jeszcze prezentu dla swojej ukochanej mamy? Zastanawiasz się, co sprawiło by jej radość? Zobacz nasze propozycje. Takie prezenty co roku oferują lokalne cukiernie, księgarnie, kwiaciarnie i pracownie artystyczne

Dzień Matki 2022. Pomysły na prezenty

26 maja to jeden z najpiękniejszych dni w roku. Właśnie wtedy wszystkie dzieci i te małe i te duże robią co w ich mocy, aby pokazać, że mamy są dla nich kimś bardzo wyjątkowym. Z pewnością dla większości mam pamięć i kilka miłych słów będzie wystarczającym prezentem. Jednak dorzucony do życzeń drobny upominek na pewno sprawi ukochanym mamom dużo radości. Nie masz pomysłu,co kupić swojej mamie? Zobacz w naszej galerii, jakie piękne upominki można dostać co roku w lokalnych kwiaciarniach, cukierniach, księgarniach czy pracowniach artystycznych.

Najlepsze prezenty na Dzień Matki 2022

Kwiaty - piękne bukiety lub kwiaty doniczkowe do ogrodu czy na balkon

Torty i inne słodkości- z napisem, rysunkiem czy kwiatami

Biżuteria- niedrogie bransolety czy łańcuszki bądź piękne zawieszki

Książka- dobra, dobrana do stylu to zawsze idealny prezent

Piękne ozdoby - drewniane kwiaty, kuferki czy inne ozdoby na pewno będą ozdobą domu

Dzień Matki 2022. Najpiękniejsze życzenia dla mam

Droga Mamo, życzę ci w twoim dniu, żebyś zawsze była tak inspirującą i pomocna osobą, jaką byłaś dla mnie do tej pory. Oby uśmiech nigdy nie schodził z twojej twarzy, a życie przynosiło ci tylko dobre decyzje i szczęśliwe momenty.

***

Mamo! Stałaś przy mnie w nocy gdy płakałam

Byłaś przy mnie gdy o pomoc wołałam

Dałaś mi przyjaźń najpiękniejszą, najtrwalszą

Dałaś mi miłość wyrzeczeń wartą.

***

W kalendarzu Święto Matki

z życzeniami śpieszą dziatki.

Ja Ci mamo dziś w podzięce

za Twe trudy daje serce

i przepraszam za me psoty,

za wybryki i kłopoty.

***

Dziękuję za to wszystko,

Czym dobroć jest na ziemi,

Że Jesteś najważniejsza,

Że tego nikt nie zmieni,

Że jeden dzień najpiękniej

W mym sercu jaśnieć musi:

Dla jednych to Dzień Matki,

A dla mnie Dzień Mamusi.

***

Kochana mamo,

Z okazji Dnia Matki,

Dziękuje Ci za wszystko.

Wiele mnie nauczyłaś,

Zawsze utuliłaś,

Za twe ciepło i dobroć,

Dziękuje Ci mocno.

Można by wiele rzec,

Gdy chwila ta taka piękna

Jednak czuję, że wystarczy,

"Dziękuje, że jesteś".

***

Droga Mamo!

Dziękuję za każdy spędzony

wspólnie z Tobą dzień,

za pokazywanie mi świata,

za uczenie bycia odważnym,

wolnym i otwartym na innych.

Kocham Cię za wszystko!

***

W Dniu Twojego święta chcę Ci życzyć

przede wszystkim zdrowia, szczęścia i radości,

niech uśmiech zawsze na Twej buzi gości.

Życzę Ci w sercu dumy z tego,

jakim jesteś cudownym człowiekiem i jak nas wychowałaś.

Życzę Ci mamo spełnienia marzeń!

***

Mamo! Ty mnie życia uczyłaś,

wszystko, co miałaś mi poświęciłaś,

nikt nie ofiaruje nigdy mi więcej.

Dziś, Ci więc serce me daje w podzięce.

Szczęścia, zdrowia, pomyślności,

samych w życiu chwil radości,

żadnych smutków, trudów, łez,

niech się spełni to, co chcesz!

***

Dzień Matki 2022. Najpiękniejsze piosenki o mamie