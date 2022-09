Dzień Budowlańca w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu ZDJĘCIA

Ogólnopolski Dzień Budowlańca w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu rozpoczął się w piątek 23 września od konferencji "Buduj z pasją - nowoczesne trendy w budownictwie", na której omawiano między innymi zmiany w szkolnictwie zawodowym, czy założenia programowe olimpiady "Buduj z pasją" 2022/2023.

Przy Zespole Szkół nr 1 działa Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej zrzeszające dyrektorów szkół z całej Polski.- główny organizator olimpiady.

Na konferencji naszym specjalnym gościem była pani Izabela Laskowska - Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz programu Erasmus Plus z Warszawy, ale jednocześnie delegat techniczny WorldSkills Poland - mówi dyrektor ZS nr 1 Elżbieta Urbańska - Golec - WorldSkills to są międzynarodowe zawody umiejętności w 84. branżach, między innymi olimpiada "Buduj z pasją" została zauważona jako ta, która sprawdza nie tylko wiedzę uczniów, ale przede wszystkim ich umiejętności. Dlatego zostaliśmy zaproszeni jako partner do budowania drużyny narodowej na EuroSkills, które odbędą się w przyszłym roku we wrześniu w Gdańsku.