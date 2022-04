Dzień bez plecaka w SP nr 2 w Wieluniu. Zobaczcie pomysłowość uczniów „dwójki" ZDJĘCIA

Dzień bez plecaka w wieluńskiej „dwójce"

Dzień bez plecaka w SP nr 2 zostanie długo zapamiętany. Uczniowie zamiast plecaków do szkoły zabrali garnki, wózki, opony, sanki, ponton, walizki, odkurzacz, taczkę, a nawet narty, ale jak pokazali książki da się też nosić w obudowie komputera czy łóżeczku dla lalek.

Dzień bez plecaka. Skąd się wzięła ta akcja?

Dzień bez plecaka wymyślony został przez amerykańską aktywistkę i założycielką fundacji, Mongai Fankam. Autorka pomysłu będąc dzieckiem, podróżowała razem z matką do Kamerunu, w którym szybko zorientowała się, jakie trudności spotykają inne dzieci. Zainteresowała tematem nauczycieli oraz całą szkolną społeczność. Od 2012 roku do akcji Dzień bez plecaka przyłączają się kolejne szkoły. Zwyczaj trafił także do Polski i jest traktowany jako forma integracji, zabawy i odpoczynku od nauki.