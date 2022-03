Działka po cukrowni z bocznicą kolejową wystawiona na sprzedaż za pół darmo. Zgłosiła się jedna firma, ale przetarg zakończył się fiaskiem

Przetarg nieograniczony wyznaczono na 15 marca 2022 r. Do kupienia była 2,5-hektarowa działka pod działalność przemysłową wraz z dochodzącą do niej 2-kilometrową bocznicą kolejową. Cenę wywoławczą za całość burmistrz Wielunia obniżył do 3,5 mln zł, co jest kwotą niemal dwukrotnie niższą od wycen nieruchomości sporządzonych dla ratusza przez rzeczoznawcę majątkowego. Zainteresowanie zakupem przecenionego majątku wyraził Wielton, który wpłacił wadium, jednak do transakcji nie dojdzie.

- Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Zostało wpłacone jedno wadium - przez Wielton S.A. Jednak wpłata została dokonana po wyznaczonym terminie i uczestnik nie został dopuszczony do udziału w przetargu - wyjaśnia Michał Janik, naczelnik wydziału nieruchomości i planowania przestrzennego.

Dla Wieltonu byłby to już trzeci zakup nieruchomości na obszarze byłej cukrowni. W ostatnich latach producent naczep i przyczep kupił od gminy ziemię o łącznym areale 20 hektarów. Firma wyrównała teren, na którym dawniej znajdowały się stawy, i póki co składuje tam swoje pojazdy produkowane w zakładach przy ul. Fabrycznej.