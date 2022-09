Działka po cukrowni z bocznicą kolejową sprzedana Wieltonowi

Wielkość działki 62/10, przeznaczonej pod działalność produkcyjno-usługową, to 2,5 ha. Próby jej sprzedaży wraz z torem kolejowym w przetargach nieograniczonych były podejmowane od 2020 r. Piąty przetarg, tym razem skuteczny, odbył się 20 września 2022 r. Jak poinformował nas ratusz, teren w byłej cukrowni wraz dochodzącą do niego bocznicą kupiła spółka Wielton za kwotę 3 mln 535 tys. zł netto. To nieco więcej od ceny wywoławczej, którą burmistrz określił na równe 3,5 mln zł.

Było to drugie podejście wieluńskiego producenta naczep, przyczep i zabudów samochodowych do zakupu działki z bocznicą. Poprzednie miało miejsce w marcu br. Wielton wpłacił wtedy wymagane wadium, jednak nie został dopuszczony do przetargu, bo jak wyjaśniono nam w ratuszu - „wpłata została dokonana po wyznaczonym terminie”.