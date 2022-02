Dyrektor szpitala i skarbnik gminy Wieluń odchodzą. Co z wolnymi stanowiskami? Marcin Stadnicki

Po zaledwie pół roku za sterami wieluńskiego szpitala z placówka żegna się dyrektor Marek Augustyn. Na razie szpitalem pokieruje zastępca dyrektora ds. lecznictwa Wojciech Ordon i będzie on już szóstą osobą, która w ciągu ostatnich 20 lat zasiądzie przejmie władze w placówce (w naszej galerii zdjęć możecie zobaczyć kto zarządzał szpitalem w tym czasie). Z Urzędu Miejskiego w Wieluniu odchodzi natomiast skarbnik Anna Freus, która stanowisko objęła także przed niespełna sześcioma miesiącami. Wcześniej pełniła obowiązki dyrektora szpitala i to właśnie po niej gabinet objął Agustyn. Na oba stanowiska ogłoszone zostaną konkursy, choć w przypadku posady skarbnika nie jest to konieczne.