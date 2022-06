Dwóch kandydatów na stanowisko dyrektora szpitala w Wieluniu

27 czerwca minął termin zgłaszania kandydatur do konkursu na dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu. Do starostwa, której jest organem założycielskim szpitala, wpłynęły dwie aplikacje. Nazwiska kandydatów nie są podawane do publicznej wiadomości. Anna Freus, która obecnie kieruje powiatową lecznicą, w rozmowie z nami nie chciała potwierdzić (lub zaprzeczyć) swojego udziału w konkursie.