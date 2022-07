Duża podwyżka opłat za ciepło w Wieluniu. Kiedy uruchomienie kotłowni biomasowej?

Średnio o 50 proc. wzrosły opłaty za ciepło dla odbiorców podłączonych do sieci Energetyki Cieplnej w Wieluniu. Nowa taryfa zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki weszła w życie 1 lipca. W ślad za tym poszło podniesienie zaliczki na energię cieplną dla lokatorów Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W Wieluniu to druga podwyżka taryfy ciepłowniczej w 2022 r. i czwarta w ciągu dwóch lat. Po raz pierwszy jednak wzrost stawek jest tak radykalny. Przyczyny? Rosnące ceny węgla, astronomiczne opłaty klimatyczne i wzrost innych kosztów działalności, m.in. cen energii elektrycznej.

- Zdajemy sobie sprawę, że jest to duży wzrost opłat dla naszych odbiorców. Musimy jednak dostosować ceny do kosztów działalności, które nie są zależne od nas. Inaczej groziłaby nam upadłość, a do tego nie możemy dopuścić. Musimy robić wszystko, aby ciepło cały czas płynęło do mieszkańców – mówi Zygmunt Bednarski, prezes Energetyki Cieplnej.