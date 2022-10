Drużyny piłkarskie z Wielunia i Osjakowa zagrały w ogólnopolskim turnieju w Chorzowie

W turnieju udział wzięło ponad 800 zawodników z 75 drużyn w całej Polsce.

- Po odśpiewaniu hymnu państwowego oraz Roty w wersji śląskiej i polskiej wszyscy piłkarze zostali zaproszenie na stadion śląski, by tam zrobić sobie wspólne zdjęcie. Przed głównym wejściem stadionu witał wszystkich pomnik Gerarda Cieślika i tu dzieci z zaciekawieniem pytały o tę postać "kto to?", więc trenerzy i opiekunowie mieli pole do popisu w temacie znajomości tej postaci i historii polskiej piłki nożnej - mówi ksiądz Tomasz Kośny.

I dodaje, że zespoły z Wielunia, Osiakowa i Sieradza w turnieju piłkarskim reprezentowały Związek Parafialnych Klubów Sportowych Województwa Łódzkiego. Oprócz pamiątkowych indywidualnych medali drużyny otrzymały puchary.

- Tu wynik jednak nie był najważniejszy, liczyła się rywalizacja sportowa, dobra zabawa i mnóstwo wrażeń, które dzieci ze sobą zabrały z powrotem do domów.

Organizatorem całego turnieju w Chorzowie było Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie, Śląski Związek Parafialnych Klubów sportowych w Katowicach i dyrektor Stadionu Śląskiego w Chorzowie - dodaje ks. Tomasz Kośny.