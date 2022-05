Droga w Małyszynie w przebudowie za 5 milionów zł FOTO

Rozpoczęta kilka tygodni temu przebudowa drogi w miejscowości Małyszyn, gm. Wieluń, ma zakończyć się już w listopadzie 2022 r. Roboty są prowadzone na odcinku od trasy wojewódzkiej 481 do drogi Masłowice-Staw. Wartość kontraktu to prawie 5 mln zł. Koszty inwestycji zleconej przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu w 95 proc. pokryje dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Nowa infrastruktura drogowa powstanie na długości 1,7 km. Nawierzchnię z nierównego i kurzącego się tłucznia zastąpi asfaltowa jezdnia. Budowę jednostronnego chodnika z kostki betonowej przewidziano na odcinku 860 m, a dalej powstanie pobocze z kruszywa. Zjazdy do zabudowanych działek wykonane zostaną z kostki, natomiast zjazdy do pól uprawnych oraz niezabudowanych działek z kruszywa. Zaprojektowano rowy zakryte i odkryte, do których będą spływać opadowe i roztopowe.