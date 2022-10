Doczekali się asfaltu. Szybka przebudowa drogi w Małyszynie za 5 mln zł FOTO

Nowa infrastrukturą zaprojektowano na długości 1,7 km - od trasy wojewódzkiej 481 do drogi Masłowice-Staw. Asfalt pokryje cały odcinek drogi, natomiast budowę jednostronnego chodnika z kostki betonowej przewidziano na odcinku 860 m, a dalej powstanie pobocze z kruszywa. Zjazdy do zabudowanych działek wykonane zostały z kostki, natomiast zjazdy do pól uprawnych oraz niezabudowanych działek z kruszywa. Zlecono również wykonane rowów zakrytych i odkrytych, do których będą spływać opadowe i roztopowe.