Dni Wielunia w 2022 r. nie będzie. W Działoszynie wystąpią Lady Pank i Sławomir

Ostatnie dotąd Dni Wielunia odbyły się w 2019 r. Podobnych imprez nie organizowano w ostatnich dwóch latach także w wielu innych miastach. Potrzeba masowej rozrywki musiała ustąpić ostrożności wyznaczanej przez kryzys epidemiczny. W tym roku koronawirusowe ograniczenia organizatorom koncertów nie są już straszne, jednak w Wieluniu mieszkańcy nie mają co liczyć na wydarzenia z udziałem muzycznych gwiazd. Uznano to za zbędny wydatek, szczególnie kiedy trudno jest liczyć na wsparcie prywatnych sponsorów.

- Nie jest to dobry czas na wydawanie z budżetu gminy dużych pieniędzy na coś, co nie jest bezwzględnie mieszkańcom potrzebne. Czasy dla samorządów są trudne i musimy zadbać przede wszystkim o właściwe zabezpieczenie finansowe najważniejszych, określonych ustawowo zadań gminy. Dni Wielunia do nich nie należą – tłumaczy burmistrz Paweł Okrasa.

Ze względów finansowych zrezygnowano także z koncertu zespołu Kult w Wieluniu, który pierwotnie miał odbyć się we wrześniu 2021 r. Występ grupy Kazika Staszewskiego przed wieluńską publicznością pozostaje w zainteresowaniu ratusza, ale jak mówi burmistrz, jest to opcja „na lepsze czasy”.