Dlaczego do pacjentów z Wielunia przyjeżdżają karetki z innych miejscowości? Wyjaśniamy

Jak wyjaśnia ratownik medyczny z SP ZOZ w Wieluniu Sebastian Jasiński, najpoważniejszym problemem są wezwania do stanów niezagrażających życiu. Często zdarza się, że Zespół Ratownictwa Medycznego, który mógłby ratować ludzkie życie zajmuje się pacjentem, który mógłby sam zgłosić się do lekarza, czy dostać się do szpitala. Tak też stało się we wtorek, kiedy 82-latek został potrącony na przejściu dla pieszych. Oba wieluńskie zespoły zajmowały się akurat innymi przypadkami, z czego jeden udzielał pomocy w sytuacji niezagrażającej życiu.

Ile karetek mamy w Wieluniu?

Pandemia wpływa na dostępność karetek

Niestety w ostatnim czasie można zaobserwować sporo przypadków, kiedy do pacjentów z Wieluniu przyjeżdżają karetki z innych miast. Poza wezwaniami do sytuacji, kiedy nie ma zagrożenia życia, na ten stan rzeczy wpływa też pandemia Covid-19 i konieczność transportu pacjentów do szpitali często znacznie oddalonych od ich miejsca zamieszkania. Jak mówi Sebastian Jasiński, zdarza się, że w szpitalu w Wieluniu nie ma miejsc na oddziale covidowym i pacjenta trzeba przetransportować do Bełchatowa lub do Łodzi. Wyjazdy do pacjentów z Covid-19 same w sobie trwają dłużej ze względu na środki bezpieczeństwa, które trzeba zastosować. Dodatkowo, po takim transporcie karetka musi zostać zdezynfekowana, co zajmuje nawet około 1,5 godziny. Jeśli pacjent transportowany jest z Wielunia do Łodzi, a takie sytuacje miały już miejsce, karetka jest niedostępna nawet przez 5-6 godzin. Zdarzały się tez przypadki, kiedy oba zespoły stacjonujące w Wieluniu zadysponowane były do pacjentów z Covid-19.