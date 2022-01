Demograficzna zapaść. Tylko niespełna 500 dzieci urodziło się w Wieluniu w 2021 r. Równocześnie drastycznie wzrosła liczba zgonów

Mniej niż pół tysiąca urodzeń zarejestrowanych w 2021 r. przez Urząd Stanu Cywilnego w Wieluniu to dramatycznie wręcz mało. Jeszcze w nieodległej przecież przeszłości w wieluńskim szpitalu położnicy odbierali przeszło tysiąc porodów rocznie. Ostatnie lata to postępujący regres. W 2019 r. USC zarejestrował ok. 700 noworodków, rok później – już tylko trochę ponad 600. W roku ubiegłym liczba ta wyniosła dokładnie 495. To jednak nie tylko przypadek Wielunia, kryzys dotknął cały kraj. Wraz z publikacją danych demograficznych w kolejnych miesiącach 2021 r. eksperci bili na alarm, że suma urodzeń w Polsce w 12-miesięcznym okresie jest najniższa od czasów II wojny światowej!

Do przytoczonych powyżej statystyk lokalnych należy poczynić kilka zastrzeżeń. Po pierwsze, w wieluńskim urzędzie rejestrowane są wszystkie dzieci urodzone w tutejszym szpitalu, a więc także z innych powiatów. Po drugie, część mam z Wielunia i okolic rodzi w innych szpitalach, m.in. w Łodzi, Bełchatowie, Sieradzu. Tak więc sumy urodzeń w Wieluniu w poszczególnych latach nie obrazują ściśle demografii gminy czy powiatu. W sposób dobitny pokazują natomiast ogólną tendencję: z roku na roku w naszym regionie przychodzi na świat coraz mniej dzieci. W ostatnich dwóch latach, na których cieniem położyła się epidemia koronawirusa, są to znaczne spadki.