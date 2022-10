Dawna cukrownia w Wieluniu. Siedem działek przemysłowych kupiło pięciu inwestorów. Radni żądają pełnego bilansu transakcji

We wrześniu 2022 r. za piątym razem udało się skutecznie rozstrzygnąć przetarg na sprzedaż ostatnich nieruchomości wydzielonych w dawnej cukrowni w Wieluniu. Podczas sesji Rady Miejskiej zobligowano burmistrza do przedstawienia pełnego bilansu wydatków i zysków związanych z kompleksem inwestycyjnym w rejonie ulic Długosza i Jagiełły. Po przedstawieniu stosownych informacji przez ratusz opiszemy temat w szerszy sposób.

Gmina stała się właścicielem terenów po cukrowni (wraz z bocznicą kolejową) pod koniec 2015 r. Na zakup 32-hektarowego areału z zabytkowymi zabudowaniami za cenę 12 mln zł zaciągnięty został kredyt inwestycyjny. Burmistrz Paweł Okrasa przekonał radnych do transakcji wizją przenosin do Wielunia fabryki Neapco i "tysięcy nowych miejsc pracy", do czego jednak nie doszło. Amerykański koncern zdecydował o kontynuowaniu działalności produkcyjnej w Praszce.