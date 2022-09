Dachowanie w Stawie. Auto wylądowało na wjeździe do OSP

W środę 7 września doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego w miejscowości Staw, gmina Czarnożyły. Dachował samochód osobowy.

Zgłoszenie do służb wpłynęło o godz. 14:38. Auto wypadło z trasy, zahaczyło o betonową konstrukcję przepustu i wylądowało podwoziem do góry centralnie na wjeździe do remizy strażackiej.