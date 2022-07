Co robić w weekend w Wieluniu? MZW zaprasza na zwiedzenie baszty Męczarni

Co robić w najbliższy weekend w Wieluniu? Muzeum Ziemi Wieluńskiej zaprasza do zwiedzania baszty Męczarni. Obiekt będzie dostępny w innych niż zwykle godzinach. Będzie też możliwość własnoręcznego wybicia denara wieluńskiego.

W sobotę (2 lipca) będzie można wejść do baszty w godz. od 12 do 19, natomiast w niedzielę muzealnicy zapraszają na zwiedzanie od 13 do 19. Bilet wstęp w cenie 3 zł można nabyć na miejscu.