Co nas czeka w 2022 r.? TOP 20 inwestycji Gminy Wieluń

28 grudnia Rada Miejska w Wieluniu zatwierdziła budżet na 2022 r. przedłożony przez burmistrza. Ogólna suma planowanych wydatków przekracza 155 mln zł, z czego 32,6 mln zł to nakłady inwestycyjne (majątkowe). Na co konkretnie mogą liczyć mieszkańcy? Najważniejsze spośród ujętych w planie finansowym gminy inwestycji prezentujemy w galerii zdjęć (nazwy zadań i tegoroczne nakłady znajdują się pod zdjęciami) .

Należy pamiętać, że podane kwoty to nakłady, które ratusz zamierza ponieść wyłącznie w bieżącym roku. Nie zawsze są one tożsame z całkowitymi kosztami inwestycji - dotyczy to zadań trwających dłużej niż jeden rok. Przykładem może być budowa kanalizacji w Sieńcu o całkowitej wartość to 5,5 mln zł, która zaczęła się w 2021, zakończy w 2023 r. Wiosną br. mają natomiast finiszować inne inwestycje kilkuletnie – budowa ul. Torowej w Dąbrowie za ponad 2 mln zł oraz remonty w zespole dworsko-parkowym w Ożarowie (obiekty zarządzane przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej) za 2,5 mln zł.