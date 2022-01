Co kupić ukochanym dziadkom? Takie upominki dostaniecie w Wieluniu i okolicy

Święto naszych ukochanych dziadków

Życzenia dla dziadków

Babcie bywają różne, lecz każda pamięta,

że jednakowo zawsze kochają wnuczęta.

To samo je cieszy, to samo raduje:

nasz pocałunek, uśmiech i słowo... Dziękuję

Dziadku miły, dobrotliwy,

bądź wesoły i szczęśliwy,

niech Ci wszystko dobre służy,

żyj spokojnie i bez burzy.

Babuniu Kochana! Weź mnie na kolana!

Ja Cię ucałuję szczerze powinszuję,

Byś nam długo żyła, zawsze zdrową była.

Jesteś jak los trafiony na dobrej loterii,

nie ma słów, by wyrazić wdzięczność w tej materii.

Babciu niech ten dzień sprawi Ci dużo radości,

Życzymy zdrowia, szczęścia i wytrwałości.

Złożyć życzenia na Dzień Dziadka, to nie taka wcale gratka.

W końcu to mój ekstra Dziadek, jest najlepszy - to nie przypadek!

Chciałbym być oryginalny, pomysłowy no i fajny.

Żaden ze mnie jest artysta, niech więc wybrzmi miłość czysta!

Bądź najzdrowszy mój Dziaduniu, życzę Ci motyli w brzuniu,

spełniaj wszystkie swe marzenia jakbyś nie miał nic do stracenia!

Wiecznej życzę Ci uciechy i z Twych wnucząt też pociechy!