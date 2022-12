Choinki w domach mieszkańców Wielunia i okolic. Ależ one pięknie się prezentują

Święta to magiczny czas. Aż trudno wyobrazić sobie je bez pięknie przyozdobionej choinki. Zobaczcie, jak zrobili to mieszkańcy Wielunia i okolic. Wasze choinki też już są ubrane? Zachęcamy do podzielenia się zdjęciami w komentarzach na Facebooku Wieluń.Nasze Miasto.pl. Nie masz pomysłu, jak przystroić swoje świąteczne drzewko? Być może nasza galeria będzie dla ciebie inspiracją.