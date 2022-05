Charytatywny turniej piłkarski o puchar dyrektora ZSS w Wieluniu już w sobotę

W tym roku charytatywny turniej piłkarski organizowany przez Wojciecha Psuję odbędzie się już po raz 8. Tym razem zawodnicy zagrają o puchar Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu, a zebrane środki trafią właśnie na rzecz tej placówki.

Tegoroczny turniej odbędzie się na boisku Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza przy ul. Traugutta w Wieluniu pierwsze spotkanie zaplanowano na godz. 9, a zakończenie turnieju na godz. 15.

Tradycyjnie już w rywalizacji udział weźmie 8 zespołów. W poniedziałek 16 maja Wojciech Psuja wraz z synem Marcelem i córką Marysią rozlosowali grupy tegorocznego turnieju. W grupie A zmierzą się: Cesarz Nieruchomości (ubiegłoroczny zwycięzca), Wielton, Silum United i Yes We Can. Trzy spośród tych zespołów zajęły miejsca na podium w roku ubiegłym, kiedy turniej rozgrywano w Mokrsku.