Charytatywny kiermasz ciast w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie

Pracownicy Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie przygotowywali słodkie pudełka z przeznaczeniem na kiermasz organizowany dla małej Igi Wojtaszek. Dziewczynka cierpi na mózgowe porażenie dziecięce oraz porażenie spastyczne czterokończynowe. By dziewczynka mogła normalnie funkcjonować, niezbędna jest operacja ortopedyczna w Paley European Institute.

Iga w maju skończy 6 lat, a nadal sama nie siedzi, nie chodzi, jej rączki są bardzo słabe i mało sprawne. Córka nie jest w stanie samodzielnie utrzymać zabawki, kredki czy widelca. Jest całkowicie zależna od nas i potrzebuje pomocy przy każdej najmniejszej czynności- apelują o pomoc rodzice dziewczynki.

Iga zakwalifikowała się na zabieg, jednak jego koszt jest przerażająco wysoki. Dodatkowo zaraz po operacji niezbędna będzie intensywna rehabilitacja, co również wiąże się z wielkimi wydatkami. Na szczęście, jak to bywa w przypadkach zbiórek dla chorych dzieci, i w tym przypadku na pomoc ruszyli ludzie dobrej woli. Zbiórka dobiega końca.

BY IGA MOGŁA WYKONAĆ SWÓJ PIERWSZY KROK

Do pełnej kwoty zadeklarowanej na SIEPOMAGA.PL brakuje niewiele ponad 17 tysięcy. Swoją cegiełkę do zbiórki postanowił dorzucić Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie. Oprócz założenia skarbonki, na którą można wpłacać darowizny dla Igi, bank podjął się także zorganizowania kiermaszu.