Ceny warzyw i owoców na przestrzeni roku. Jak sytuacja wygląda na wieluńskim targowisku?

Na wieluńskim targowisku można zrobić zakupu u wielu lokalnych dostawców owoców i warzyw. Dwa razy w tygodniu zjeżdżają się oni do Wielunia, by zaprezentować przed klientami najlepsze produkty. Każde ze stoisk stara się być konkurencyjne, zachęca klientów do zakupu na wszelkie sposoby. Najlepszym wabikiem oczywiście jest najniższa cena. Jak zmieniły się one na przestrzeni roku? Ile kosztowały te same produkty w sierpniu 2021, październiku 2021, kwietniu 2022 i obecnie- czyli w maju. Zobaczcie w naszej galerii zdjęć, jakie owoce i warzywa najbardziej opłaca się kupować w danych miesiącach i kiedy są one w najlepszej cenie. Porównajcie koszt zakupu pomidorów, ogórków, truskawek czy jabłek w poszczególnych miesiącach. Zobaczcie, jak zmieniają się ceny na przestrzeni roku.