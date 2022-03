Była zrzutka, jest sprzęt. Strażacy z Opojowic dziękują za pomoc

5,5 tysiąca złotych. Taki cel do zebrania założyła sobie Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Opojowicach, by móc się doposażyć w sprzęt niezbędny do ratowania życia ludzkiego. Zbiórka została ogłoszona pod koniec ubiegłego roku, a jej efekt bardzo szybko zaskoczył nawet samych organizatorów.

Powstał pomysł zakupu sprzętu w postaci Torby Ratownictwa przedmedycznego PSP R1. I tutaj nasunęło się wiele pytań, czy się uda. Postanowiliśmy ogłosić zbiórkę funduszy na ten cel. Założyliśmy sobie, że kwota 5.500 złotych będzie naszym marzeniem.I tutaj mieszkańcy naszej miejscowości, gminy, powiatu pokazali ogromne serce wpłacając nam kwotę 7.691 złotych. Widząc to działanie jako strażacy nie mogliśmy pozostać obojętni. Z ekwiwalentu, który otrzymujemy za udział w działaniach ratowniczych dołożyliśmy brakującą kwotę i na wyposażenie naszej jednostki trafiły dwie torby PSP R1 wraz z deską ortopedyczną i szynami Kramer. W realizacji naszego działania pomógł nam Tomasz Niesłony Mat-Poż Wieluń, który dołożyć również "finansową cegiełkę" do zakupu naszego sprzętu, ale również w sposób profesjonalny zrealizował nasze zamówienie. Dziękujemy serdecznie mediom, które pomogły w nagłośnieniu naszej zbiórki. To również dzięki Wam ten sukces, ponieważ mogliśmy dotrzeć do większej liczby odbiorców- podsumowują zbiórkę strażacy z OSP KSRG Opojowice.