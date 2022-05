Burze z gradem i silny wiatr. Jest ostrzeżenie dla pow. wieluńskiego, wieruszowskiego i pajęczańskiego

W powiecie wieluńskim ostrzeżenie obowiązuje od godz. 21 w piątek 20 maja do godz. 6 rano w sobotę, 21 maja. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Miejscami możliwy grad. W powiecie pajęczańskim zjawisko przewidywane jest od północy do godziny 8 rano w sobotę.

Kombinacja sprzyjających warunków sprawi, że prawdopodobnie w Niemczech dojdzie do powstania dużego i groźnego układu burzowego z wbudowaną linią szkwału.Układ będzie kierował się na wschód/północny-wschód i w godzinach późno wieczornych wkroczy do Polski. Będzie przemieszczał się dość szybko i około północy będzie na zachodnim pograniczu naszego województwa- ostrzegają Łowcy Burz Łódzkie.