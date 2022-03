Burmistrz Wielunia proponuje podwyżkę opłaty śmieciowej. W 2021 r. gmina dołożyła do gospodarki odpadami ponad 3 mln zł

Podstawowa opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynosi w gminie Wieluń 15 złotych. Od maja ma wzrosnąć do 20 zł. Taką stawkę proponuje burmistrz Paweł Okrasa w projekcie uchwały, który radni rozpatrzą na najbliższej sesji (24 marca). Dla gospodarstw domowych, w których nie segreguje się odpadów, nowa opłata ma wynosić 80 zł od głowy. Tak jak do tej pory, przewidziano 2-złotowy upust dla osób, które kompostują biooodpady we własnym zakresie.