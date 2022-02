Burmistrz Wielunia pozywa władze powiatu. Spór o drogi skończy się przed sądem Marcin Stadnicki

Reprezentująca gminę Wieluń kancelaria prawna skierowała do sądu pozew przeciwko powiatowi wieluńskiemu. Gmina domaga się blisko 3 mln zł za przebudowę trzech dróg. Powiat miał partycypować w kosztach inwestycji, co ustalono na początku 2019 roku. Wicestarosta wieluński Krzysztof Dziuba jest przekonany, że gmina nie ma podstaw do żądania od powiatu pieniędzy.