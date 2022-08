Burmistrz Wielunia powinien przeprosić Sieradz? Sieradzankę wzburzyło porównanie obu miast na sesji. Co na to Paweł Okrasa? FOT

O co poszło? Na podesłanym przez Czytelniczkę filmiku stanowiącym wycinek z obrad sesji Rady Miejskiej w Wieluniu słyszymy mocną wymianę zdań pomiędzy jednym z wieluńskich radnych Wojciechem Psują a burmistrzem Wielunia Pawłem Okrasą.

Burmistrz Paweł Okrasa krytycznie odniósł się do tych zastrzeżeń. - Słuchając niektórych wypowiedzi myślę, gdzie ja jestem? Jeżeli radny wygłasza tezę, że miasto popadło w ruinę, to Pan wybaczy, ale mamy całkowicie przeciwstawną ocenę tej sytuacji. Jeżeli Pan nas porównuje z takimi miastami jak Sieradz, który ma dużo większe problemy natury finansowej i gospodarczej niż my, ma o wiele gorsze wskaźniki budżetu, to po prostu brakuje jakiegokolwiek słowa, by tutaj z Panem rozmawiać – ripostował w odpowiedzi burmistrz argumentując, że może dyskutować, ale w odniesieniu do obiektywnych kryteriów.