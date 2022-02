Burmistrz Wielunia i Rada Miejska w 2002 r. Zobaczcie kogo wybrali wyborcy 20 lat temu

To były wybory samorządowe inne niż dotychczas. Do 2002 roku burmistrza, podobnie jak obecnie wygląda to w przypadku starosty, wybierała rada. W gminach, podobnie jak teraz w powiatach funkcjonował natomiast zarząd.

W gminie Wieluń od samego początku samorządu, czyli od 1992 roku funkcję burmistrza pełnił Zygmunt Adamski, ale w 2002 roku pojawiło się aż ośmiu chętnych, którzy stanęli do walki o stanowisko.

W wyborach burmistrza wystartowali: dotychczasowy burmistrz Zygmunt Adamski (Forum Samorządowe Ziemi Wieluńskiej), Mieczysław Majcher (Przyjazna Gmina), Janusz Majnert (SLD-UP), Ryszard Namyślak (Samoobrona), Piotr Skorupiński (Liga i Sprawiedliwość Wspólnie), Juliusz Turski (Inicjatywa), Krzysztof Wolski (Wieluńskie Inicjatywy Gospodarcze) i Wacław Wypchło (PSL).

Po pierwszej turze mogło się wydawać, że Adamski obroni fotel burmistrza. To właśnie on uzyskał najlepszy wynik. Na dotychczasowego burmistrza zagłosowało 3 tys. 632. wyborców, co dało 31,45 proc. głosów. Drugie miejsce zajął Mieczysław Majcher, na którego zagłosowało 2 tys. 557 osób (22,14 proc.).