Budżet Wielunia na 2022 rok: mniej inwestycji, znaczny wzrost zadłużenia. Zobaczcie, na co gmina wyda 155 mln zł GALERIA

6 mln zł mniej z PIT, ale ma być rekompensata

O tegorocznym budżecie burmistrz Paweł Okrasa mówi przede wszystkim w kategoriach niepewności i nieprzewidywalności. Ma to związek z uszczupleniem samorządowych finansów wskutek reform podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Planowane wydatki przekraczają 155 mln zł, z czego 32,6 mln zł to nakłady inwestycyjne (majątkowe). - Śmiem twierdzić, że to najmniej przewidywalny budżet po stronie dochodów od roku 2006, od kiedy jestem w samorządzie gminnym – ocenia Okrasa.

W przypadku Wielunia mowa o 6 mln zł mniejszych wpływach z tytułu podatku PIT w stosunku do roku 2021. Rząd obiecał jednak samorządom rekompensaty i ostatecznie mają one wyjść na swoje. Tak więc ratusz skonstruował plan finansowy w oparciu o mniejsze dochody z PIT, ale z założeniem zwiększenia ilości zadań inwestycyjnych, gdy wyrównanie z budżetu państwa stanie się faktem.