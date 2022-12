Bogaty wybór choinek w Centrum Ogrodniczym "Lilia" w Wieluniu. Tu można kupić naprawdę piękne drzewka

Do świąt Bożego Narodzenia pozostał tydzień. To idealny czas, by kupić naturalną choinkę. Dziś, 17 grudnia sprawdziliśmy jakie drzewka oferuje Centrum Ogrodnicze "Lilia" w Wieluniu, a wybór jest bardzo duży.

W sprzedaży są tam zarówno małe drzewka, które można ustawić na biurku czy stole, jak i piękne wielkie choinki. Znajdziemy tam między innymi jodłę kaukaską, czy świerk pospolity. W Centrum Ogrodniczym możemy kupić zarówno drzewko cięte, jak i w donicy. Te drugie to dobry wybór dla osób, które posiadają działkę. Po świętach taką choinkę z powodzeniem można wsadzić w ogrodzie.

W "Lilii" znajdziemy także spory wybór drzewek sztucznych oraz świątecznych ozdób. Ceny choinek zaczynają się już od 30 zł. Wybrane drzewko można tu zamówić do domu na ternie Wielunia i okolic. Dowozy choinek odbywają się raz w tygodniu.