Biegacz z Wielunia Artur Jasiński startuje w mistrzostwach Polski Masters! Pierwszy bieg już jutro Marcin Stadnicki

Od czwartku wieluński biegacz Artur Jasiński przebywa w miejscowości Piwniczna-Zdrój, gdzie wystartuje w mistrzostwach Polski na dystansie 10 km oraz w półmaratonie. Archiwum prywatne Zobacz galerię (8 zdjęć)

Od czwartku wieluński biegacz Artur Jasiński przebywa w miejscowości Piwniczna-Zdrój, gdzie wystartuje w Mistrzostwach Polski Masters na dystansie 10 km oraz w półmaratonie. Pierwszy bieg z udziałem mieszkańca Wielunia już w sobotę. Artur liczy na jak najlepszy wynik, ale nie kryje, że marzy o rekordzie życiowym i medalach. Wyjazd wieluńskiego biegacza na mistrzostwa doszedł do skutku mimo, że jeszcze do niedawna ze względów finansowych stał pod znakiem zapytania. Jasiński ma też ambitne plany na przyszłość. Chce przygotować się do przyszłorocznych mistrzostw świata. Okazja jest dla niego być może niepowtarzalna, bowiem mistrzostwa te odbędą się w Polsce.