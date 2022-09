Bezpieczna droga do szkoły z wieluńską policją ZDJĘCIA Red.

Wieluńscy policjanci prowadzą we wrześniu akcję "Bezpieczna droga do szkoły". Mundurowi spotykają się z dziećmi i młodzieżą, można ich spotkać także w okolicach szkół, a wszystko to w trosce o bezpieczeństwo uczniów, którzy po wakacyjnej przerwie wrócili do szkół.