Betlejemskie Światło Pokoju w Wieluniu. Harcerska akcja dotarła do wielu miejsc FOTO

20 grudnia Betlejemskie Światło Pokoju zapłonęło w wielu miejscach Wielunia. Ogień niosący ze sobą zachętę do dzielenia się dobrym słowem, uśmiechem i nadzieją dostarczyła do wielu instytucji delegacja 5 Wieluńskiego Szczepu Harcerskiego "Piątka". Harcerze zawitali m.in. do urzędów samorządowych, szkół, placówek kultury.

Akcja dotarła także do kościołów św. Stanisława w Wieluniu i św. Wawrzyńca w Dąbrowie. Po mszy każdy chętny mógł zabrać „Światło” do swojego domu. Całość koordynowała sam. Wiktoria Kmiecik w ramach realizacji swojej próby przewodnikowskiej.