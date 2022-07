Beach party w Ożarowie. Mnóstwo dobrej zabawy w piasku i pianie

28 lipca Dom Kultury w Ożarowie zaprosił dzieci na Beach party. Była woda, piasek, zabawa i mnóstwo dobrej zabawy. Pracownice domu kultury przeniosły wszystkich na słoneczne Hawaje. Wspólną zabawę rozpoczęło wykonania naszyjników z kwiatów. Nie zabrakło oczywiście tanecznych klimatów w rytmie Zumby. Na zakończenie na wszystkich uczestników czekała fantastyczna zabawa w pianie, którą zafundowali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie.

To był z pewnością wyjątkowy dzień pełen niezapomnianych emocji. Dziękujemy wszystkim najmłodszym za wspólną zabawę, a rodzicom za wyrozumiałość. Gorące podziękowania kierujemy też do druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie i pracowników grupy drogowej Urzędu Gminy Mokrsko za pomoc w organizacji wydarzenia. Bez Was by się to nie udało- podsumowują imprezę organizatorzy.